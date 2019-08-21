Жуткая травма бразильского футболиста – его рука словно попала в невидимую мясорубку
Такой жести не показали даже в «Страшных историях для рассказа в темноте».
Нападающий бразильской команды «Вила Нова» Бруну Мезенга получил жуткую травму в матче 17-го тура второго дивизиона чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи».
Страйкер боролся с игроком соперников Норберто Нето, а затем неудачно приземлился на газон и сломал руку. Повреждение выглядело максимально страшно – рекомендуем включить видео только в том случае, если у вас крепкие нервы.
- «Вила Нова» Мезенги уступила «Спорт Ресифи» со счетом 0:2.
- Во второй бразильской лиге выступают 20 команд. «Вила Нова» идет на 14-й строчке, «Спорт Ресифи» – на четвертой.
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