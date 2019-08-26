Полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта установил окончательный счет матча чемпионата Бразилии против «Сеары» потрясающим ударом через себя.

Уже в добавленное время уругваец идеально подстроился под подачу Рафиньи и исполнил роскошную бисиклету.

«Фламенго» легко выиграл гостевой матч со счетом 3:0.

На счету де Арраскаэты семь голов и шесть ассистов в девяти играх сезона-2019.

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