Старший сын бывшего защитника «Милана» и сборной Бразилии Кафу умер от сердечного приступа.

Globo Esporte сообщает, что Данило Фелисиано де Мораесу было 30 лет. Он играл с друзьями в футбол и почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

49-летний Кафу в составе сборной Бразилии выиграл ЧМ-1994 и ЧМ-2002.

С «Миланом» в сезоне-2006/07 Кафу стал победителем Лиги чемпионов.

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