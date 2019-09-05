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Сын Кафу играл с друзьями в футбол и умер от сердечного приступа. Ему было 30 лет

Сын Кафу играл с друзьями в футбол и умер от сердечного приступа. Ему было 30 лет
Eurosport

22 мин. назад

Очень ранняя смерть.

Старший сын бывшего защитника «Милана» и сборной Бразилии Кафу умер от сердечного приступа.

Globo Esporte сообщает, что Данило Фелисиано де Мораесу было 30 лет. Он играл с друзьями в футбол и почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

  • 49-летний Кафу в составе сборной Бразилии выиграл ЧМ-1994 и ЧМ-2002.
  • С «Миланом» в сезоне-2006/07 Кафу стал победителем Лиги чемпионов.

Внезапную смерть невозможно предугадать. Спортсмены умирают в 2,5 раза чаще, чем люди с диванов

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