«Палмейрас» выиграл у «Флуминенсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии – 3:0. Все три мяча в составе «Палмейраса» забил бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано.

На девятой минуте матча Адриано занес мяч в ворота после рикошета от штанги.

Во втором тайме Луис еще разок поразил пустые ворота.

А затем довершил разгром соперника точным ударом головой.

«Палмейрас» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Флуминенсе» идет 17-м.

За трансфер Адриано «Палмейрас» заплатил «Спартаку» 1 млн евро.

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