Луис Адриано вкрутил хет-трик за «Палмейрас»
А кто будет забивать за «Спартак»?
«Палмейрас» выиграл у «Флуминенсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии – 3:0. Все три мяча в составе «Палмейраса» забил бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано.
На девятой минуте матча Адриано занес мяч в ворота после рикошета от штанги.
Во втором тайме Луис еще разок поразил пустые ворота.
А затем довершил разгром соперника точным ударом головой.
- «Палмейрас» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Флуминенсе» идет 17-м.
- За трансфер Адриано «Палмейрас» заплатил «Спартаку» 1 млн евро.
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