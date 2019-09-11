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Луис Адриано вкрутил хет-трик за «Палмейрас»

Луис Адриано вкрутил хет-трик за «Палмейрас»
Eurosport

45 мин. назад

А кто будет забивать за «Спартак»?

«Палмейрас» выиграл у «Флуминенсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии – 3:0. Все три мяча в составе «Палмейраса» забил бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано.

На девятой минуте матча Адриано занес мяч в ворота после рикошета от штанги.

Во втором тайме Луис еще разок поразил пустые ворота.

А затем довершил разгром соперника точным ударом головой.

  • «Палмейрас» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Флуминенсе» идет 17-м.
  • За трансфер Адриано «Палмейрас» заплатил «Спартаку» 1 млн евро.

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