Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто должны заплатить 2,1 млн долларов штрафа за строительство рыбацкой платформы в неположенном месте.

Дело против братьев было открыто в 2015 году, после того как они возвели причал на озере Гуаиба в Порту-Алегри. Это озеро считается естественной природной зоной, и у Роналдиньо не было разрешения на строительство, пишет Globo.

Изначально братья отказались платить штраф в размере 200 тысяч долларов, после чего суд изъял у них паспорта. Ронни не заплатил, и вот сумма выросла уже до 2,1 млн долларов. Если штраф не будет уплачен до первого октября, финансовое наказание возрастет до 2,4 млн долларов.

На прошлой неделе 39-летний Роналдиньо был назначен амбассадором по туризму в государственной компании Бразилии Embatur.

В прошлом году футболист объявил себя банкротом – на его счету оказалось всего 8 долларов.

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