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Роналдиньо обязали заплатить 2,1 млн долларов за строительство нелегальной рыбацкой платформы
За три года штраф вырос в 10 раз.
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто должны заплатить 2,1 млн долларов штрафа за строительство рыбацкой платформы в неположенном месте.
Дело против братьев было открыто в 2015 году, после того как они возвели причал на озере Гуаиба в Порту-Алегри. Это озеро считается естественной природной зоной, и у Роналдиньо не было разрешения на строительство, пишет Globo.
Изначально братья отказались платить штраф в размере 200 тысяч долларов, после чего суд изъял у них паспорта. Ронни не заплатил, и вот сумма выросла уже до 2,1 млн долларов. Если штраф не будет уплачен до первого октября, финансовое наказание возрастет до 2,4 млн долларов.
- На прошлой неделе 39-летний Роналдиньо был назначен амбассадором по туризму в государственной компании Бразилии Embatur.
- В прошлом году футболист объявил себя банкротом – на его счету оказалось всего 8 долларов.
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