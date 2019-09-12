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Роналдиньо обязали заплатить 2,1 млн долларов за строительство нелегальной рыбацкой платформы

Роналдиньо обязали заплатить 2,1 млн долларов за строительство нелегальной рыбацкой платформы
Eurosport

28 мин. назад

За три года штраф вырос в 10 раз.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто должны заплатить 2,1 млн долларов штрафа за строительство рыбацкой платформы в неположенном месте.

Дело против братьев было открыто в 2015 году, после того как они возвели причал на озере Гуаиба в Порту-Алегри. Это озеро считается естественной природной зоной, и у Роналдиньо не было разрешения на строительство, пишет Globo.

Изначально братья отказались платить штраф в размере 200 тысяч долларов, после чего суд изъял у них паспорта. Ронни не заплатил, и вот сумма выросла уже до 2,1 млн долларов. Если штраф не будет уплачен до первого октября, финансовое наказание возрастет до 2,4 млн долларов.

  • На прошлой неделе 39-летний Роналдиньо был назначен амбассадором по туризму в государственной компании Бразилии Embatur.
  • В прошлом году футболист объявил себя банкротом – на его счету оказалось всего 8 долларов.

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