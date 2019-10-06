Рой пчел внезапно появился на угловом флажке на матче чемпионата Бразилии между «Сан-Паулу» и «Форталезой».

Globo Esporte сообщает, что от нашествия насекомых пострадал защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес – пчела ужалила его при подаче углового. Флажок решили заменить, на эту миссию отважился игрок «Форталезы» Джексон. Он укрылся от пчел футболкой и выбросил флажок за пределы поля.

«Сан-Паулу» выиграл со счетом 2:1.

В национальном чемпионате лидирует «Фламенго».

Алвес вернулся в Бразилию летом 2019 года после 16 лет в Европе, где он выступал за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ».

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