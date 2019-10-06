Пчелы атаковали угловой флажок на матче чемпионата Бразилии и ужалили Дани Алвеса
Никакого уважения к легенде! Наверное, это те самые неправильные пчелы.
Рой пчел внезапно появился на угловом флажке на матче чемпионата Бразилии между «Сан-Паулу» и «Форталезой».
Globo Esporte сообщает, что от нашествия насекомых пострадал защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес – пчела ужалила его при подаче углового. Флажок решили заменить, на эту миссию отважился игрок «Форталезы» Джексон. Он укрылся от пчел футболкой и выбросил флажок за пределы поля.
- «Сан-Паулу» выиграл со счетом 2:1.
- В национальном чемпионате лидирует «Фламенго».
- Алвес вернулся в Бразилию летом 2019 года после 16 лет в Европе, где он выступал за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ».
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