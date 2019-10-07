Бразильский вратарь, убивший жену и скормивший ее собакам, подписал контракт с клубом 3-го дивизиона

34-летний бразильский вратарь Бруно Фернандес, которого в 2010 году арестовали за убийство жены, возвращается в спорт.

Как сообщает VEJA.com, условно освобожденный Бруно подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Бразилии – «Посос де Кальдас». Зарплата голкипера в новом клубе составит 10 тысяч бразильских реалов (около 2230 евро), а его контракт рассчитан до января 2020 года с возможностью продления.

Напомним, что Бруно не просто жестоко убил свою супругу, но и скормил ее тело собакам. Хронологию этой жуткой истории читайте здесь.

В прошлом Фернандес выступал за такие именитые бразильские клубы, как «Атлетико Минейро» и «Фламенго».

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