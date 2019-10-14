В чемпионате Бразилии существует необычное табу: лишь один из 600 футболистов высшей лиги носит майку с 24-м номером.

Третий кипер «Гремио» Бренно Коста – уникальный персонаж. 20-летний вратарь появился на скамейке в матче против «Флуминенсе», став единственным игроком текущего сезона чемпионата Бразилии, оформленным в заявке под 24-м номером.

Как правило, клубы присваивают этот номер игрокам, которые скорее всего не появятся на поле. Исторически сложилось так, что местные футболисты избегали этого сочетания чисел, но дело не в плохой примете, а в ассоциации номера с геями.

История тянется с прошлого века и произошла она из нелегальной азартной игры «жого до бихо», в которую активно играли на улицах. Каждый номер в ней был привязан к какому-нибудь животному, и 24 был прикреплен к оленю. По-португальски название этого животного («веадо») созвучно с гомофобным названием представителей ЛГБТ («виадо»), распространенным в Бразилии.

Как сообщает Bleacher Report, именно из-за этой истории в бразильском футболе почти никто не берез 24-й номер, и во внутренних соревнованиях это не является проблемой, но в Кубке Либертадорес команды обязывают нумеровать футболистов от 1 до 30. Игрок, которому достался нежеланный номер, старается сменить его как можно скорее.

Бразилия – действующий победитель Копа Америка.

Последний победитель Кубка Либертадорес – аргентинский «Ривер Плейт».

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