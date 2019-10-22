Чилийский полузащитник «Ботафого» Лео Валенсия продемонстрировал чудеса регенерации в матче чемпионата Бразилии против ЦСА.

Во время атаки соперника 28-летний Валенсия упал на поле в стыке и остался лежать на газоне. Футболисты ЦСА не обратили на него внимания и продолжили осаждать ворота, но затем мяч отскочил к лежащему Лео. Тот мгновенно почувствовал себя лучше, поднялся на ноги и погнал на чужую половину поля.

«Ботафого» выиграл со счетом 2:1.

Обе команды идут за пределами топ-10 чемпионата Бразилии.

Японский кипер держался за голову и почти умирал, но чудом исцелился после свистка на перерыв

Качай приложение Eurosport для iOS или Android