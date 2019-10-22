Футболист изобразил ужасную травму, но нагло рванул в атаку, как только к нему прилетел мяч
Футбол исцеляет.
Чилийский полузащитник «Ботафого» Лео Валенсия продемонстрировал чудеса регенерации в матче чемпионата Бразилии против ЦСА.
Во время атаки соперника 28-летний Валенсия упал на поле в стыке и остался лежать на газоне. Футболисты ЦСА не обратили на него внимания и продолжили осаждать ворота, но затем мяч отскочил к лежащему Лео. Тот мгновенно почувствовал себя лучше, поднялся на ноги и погнал на чужую половину поля.
- «Ботафого» выиграл со счетом 2:1.
- Обе команды идут за пределами топ-10 чемпионата Бразилии.
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