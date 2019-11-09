8 ноября в чемпионате Бразилии «Фламенго» обыграл на выезде «Ботафого» со счетом 1:0. Обстановка вокруг игры была очень горячей – фанаты рубились с усиленной жестокостью.

На кадрах видно, что болельщики лупят друг друга дубинками и другими подручными предметами, кидают бутылки и прочий мусор, лупят оппонентов до потери сознания. Страшно подумать, что это лишь эпизоды, попавшие на видео.

«Фламенго» лидирует в таблице и опережает идущий вторым «Палмейрас» на восемь очков.

«Ботафого» идет на 17-й строчке, команда находится в зоне вылета.

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