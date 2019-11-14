В матче бразильской Серии B между командами «Понте-Прета» и «Фигейренсе» произошел редчайший эпизод – вратарь гостей Пегорари совершил сэйв с внешней стороны ворот.

Гости вели со счетом 3:1 и хозяева могли сократить отрыв, однако кипер «Фигейренсе» со второй попытки спас команду. После первого спасения мяч угодил в перекладину и скакал по линии, а сам вратарь вылетел за лицевую. Пегорари не растерялся и выпихнул мяч из-за ворот.

Матч закончился с тем же счетом – 3:1, победа гостей.

«Понте-Прета» идет на 11-й строчке, «Фигейренсе» – на 16-й.

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