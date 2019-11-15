Бразильский «Ботафого» поддерживают не только отчаянные парни, которые дерутся с болельщиками других команд и заряжают на фанатском секторе, но и воинственно настроенные женщины.

В твиттере журналиста Танкреди Палмери появилось видео, на котором суровая бабуля явно недовольна происходящим на поле и грозит пальцем в камеру. Ее не менее отчаянная соседка делает характерный жест возле шеи, показывая, что готова сделать с теми, кто пойдет против ее любимой команды.

«Ботафого» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

В топ-3 – «Фламенго», «Палмейрас» и «Сантос».

Дымовые шашки, дубинки и нокауты. Жесть вокруг матча «Ботафого» – «Фламенго»

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