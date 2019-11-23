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У бывшего тренера «Реала» Лушембурго диагностировали рак кожи

У бывшего тренера «Реала» Лушембурго диагностировали рак кожи
Eurosport

1 час назад

Здоровья мужчине.

Главный тренер «Васко да Гама» Вандерлей Лушембурго в ближайшее время перенесет операцию.

Как сообщает Globo Esporte, у 67-летнего коуча диагностировали рак кожи – одно из пятен на его носу оказалось злокачественным образованием. Врачи рекомендовали Лушембургу пройти лечение в ближайшие три месяца.

  • В 2004-2005 гг. Лушембургу тренировал мадридский «Реал».
  • Лушембурго – пятикратный чемпион Бразилии с четырьмя разными клубами.

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