Главный тренер «Васко да Гама» Вандерлей Лушембурго в ближайшее время перенесет операцию.

Как сообщает Globo Esporte, у 67-летнего коуча диагностировали рак кожи – одно из пятен на его носу оказалось злокачественным образованием. Врачи рекомендовали Лушембургу пройти лечение в ближайшие три месяца.

В 2004-2005 гг. Лушембургу тренировал мадридский «Реал».

Лушембурго – пятикратный чемпион Бразилии с четырьмя разными клубами.

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