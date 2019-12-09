Полицейские применили гранаты к болельщикам бразильского «Крузейро», которые не сдержали эмоций после вылета клуба в низшую лигу.

При счете 0:2 в матче с «Палмейрасом» фанаты стали ломать кресла на стадионе и пытались прорваться на поле. Полиция применила гранаты, чтобы заставить протестующих разойтись – звуки взрывов напугали людей, и они покинули трибуны.

«Крузейро» проиграл «Палмейрасу» со счетом 0:2.

Команда заняла 17-е место в турнирной таблице и впервые вылетела в Серию Б.

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