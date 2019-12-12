«Васко да Гама» обыграл «Индепендьенте» в четвертьфинале Кубка Бразилии среди команд младше 20 лет – 2:1.

В концовке матча рефери поставил пенальти в пользу хозяев. Футболисты гостей были настолько расстроены, что по ходу выяснения отношений оскорбили защитника хозяев Миранду на расовой почве. Игрок пожаловался судье, что оппоненты называли его обезьяной.

Через пару минут игрок сам подошел к точке, забил победный гол и вместо празднования подбежал к камере и сказал: «Я не обезьяна, я горжусь своим цветом кожи».

«Борьба с расизмом должна быть беспощадной. Это неприемлемо, как в спорте, так и в обществе», – отреагировал «Васко» в твиттере.

«Васко» совершил камбэк – команда проигрывала после первого тайма.

После финального свистка футболисты «Индепендьенте» настолько активно выражали недовольство бригадой арбитров, что к ним на защиту пришла полиция.

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