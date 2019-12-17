Вратарь детской команды «Фламенго» потащил пенальти и 6 раз спас на добивании

Вратарь одной из юношеских команд «Фламенго» сотворил невероятное в матче чемпионата.

Парень отразил одиннадцатиметровый удар, а потом и шесть последующих добиваний – мяч так и не попал в ворота.

Marca сообщает, что ребята из «Фламенго» выиграли турнир – действия талантливого голкипера точно повлияли на результат.

Основа «Фламенго» – действующий обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Бразилии.

Вратарь из седьмой английской лиги вызвался пробить пенальти и сбил лампу с крыши стадиона

Подписывайся на нас Вконтакте