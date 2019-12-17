Вратарь детской команды «Фламенго» потащил пенальти и 6 раз спас на добивании
Алиссон уже боится за место в сборной.
Вратарь одной из юношеских команд «Фламенго» сотворил невероятное в матче чемпионата.
Парень отразил одиннадцатиметровый удар, а потом и шесть последующих добиваний – мяч так и не попал в ворота.
Marca сообщает, что ребята из «Фламенго» выиграли турнир – действия талантливого голкипера точно повлияли на результат.
- Основа «Фламенго» – действующий обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Бразилии.
Вратарь из седьмой английской лиги вызвался пробить пенальти и сбил лампу с крыши стадиона
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