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Вратарь детской команды «Фламенго» потащил пенальти и 6 раз спас на добивании

Вратарь детской команды «Фламенго» потащил пенальти и 6 раз спас на добивании
Eurosport

1 час назад

Алиссон уже боится за место в сборной.

Вратарь одной из юношеских команд «Фламенго» сотворил невероятное в матче чемпионата.

Парень отразил одиннадцатиметровый удар, а потом и шесть последующих добиваний – мяч так и не попал в ворота.

Marca сообщает, что ребята из «Фламенго» выиграли турнир – действия талантливого голкипера точно повлияли на результат.

  • Основа «Фламенго» – действующий обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Бразилии.

Вратарь из седьмой английской лиги вызвался пробить пенальти и сбил лампу с крыши стадиона

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