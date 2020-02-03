Массовые беспорядки прервали матч бразильской Лиги Катариненсе между «Фигейренсе» и «Аваи».

Поводом послужил поступок полузащитника «Аваи» Бруно Силвы: он уходил на замену и спровоцировал фанатов соперника, жестами показав им счет матча – 2:0 в пользу «Аваи». Болельщики устроили беспорядки на трибунах, в которые вмешались правоохранительные органы.

Два фаната «Фигейренсе» прорвались на поле и побежали к скамейке запасных «Аваи». Одного из них повалил и обезвредил запасной футболист, затем вмешался Силва и ударил мужчину ногой по голове. Полицейские увели болельщика с поля, о состоянии его здоровья не сообщается.

Из-за беспорядков игру прервали на 21 минуту.

«Аваи» выиграл со счетом 2:0.

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