Габигол взял 24-й номер ради борьбы с гомофобией. В Бразилии число ассоциируется с ЛГБТ

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоса сменил девятый номер на 24-й в знак поддержки ЛГБТ-сообществу.

В чемпионате Бразилии существует необычное табу: лишь несколько из 600 футболистов высшей лиги носят майку с 24-м номером. Как правило, клубы присваивают этот номер игрокам, которые, скорее всего, не появятся на поле. Исторически сложилось, что местные спортсмены избегают этого сочетания цифр, но дело не в плохой примете, а в ассоциации номера с геями.

История тянется с прошлого века и произошла она из нелегальной азартной игры «жого до бихо», в которую активно играли на улицах. Каждый номер в ней был привязан к какому-нибудь животному, и 24 был прикреплен к оленю. По-португальски название этого животного («веадо») созвучно с гомофобным названием представителей ЛГБТ («виадо»), распространенным в Бразилии.

В начале года «Коринтианс» подписал колумбийского полузащитника Виктора Кантильо. В Колумбии таких предрассудков нет, и на родине игрок носил 24-й номер, поэтому попросил оставить его и в новой команде. Во время презентации директор клуба заявил, что ему придется сменить номер, поскольку ни один игрок «Коринтианса» не наденет футболку с 24-м номером.

Как сообщает The Sun, реакция функционера вызвала серьезную обструкцию со стороны общественности, хотя еще несколько лет назад на подобное не обратили бы внимания. Сейчас все больше футболистов забивают на архаичный предрассудок, в том числе Габриэл Барбоса, страйкер «Фламенго» и один из самых популярных бразильских игроков. Нападающий объявил, что со следующего матча будет выступать в футболке с непопулярным номером в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Барбоса принадлежит «Интеру» и выступает за «Фламенго» на правах аренды.

В ноябре дублем в концовке финала Кубка Либертадорес игрок принел «Фламенго» первый триумф на турнире с 1981 года.

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