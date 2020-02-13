У защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса угнали автомобиль.

По информации Globo Esporte, машину 36-летнего футболиста угнали с частной стоянки в районе Пиньейрос в Сан-Паулу. Охрана пыталась помешать злоумышленнику, но угрозами тот заставил сотрудников сдаться и пропустить его.

Алвес написал заявление об угоне в полицию. Медиа не уточняют марку машины.

Защитник перешел в «Сан-Паулу» летом 2019 года из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Алвес – самый титулованный футболист в истории: у него 40 трофеев.

Кроме «Сан-Паулу» и «ПСЖ», он выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону» и «Ювентус».

Покорение этой красотки далось Дани Алвесу сложнее любого футбольного турнира. Но приз того стоил

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