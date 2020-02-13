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У Алвеса украли автомобиль – угонщик ворвался на стоянку и угрожал охранникам
Экс-игрок «Барселоны» уже подал заявление в правоохранительные органы.
У защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса угнали автомобиль.
По информации Globo Esporte, машину 36-летнего футболиста угнали с частной стоянки в районе Пиньейрос в Сан-Паулу. Охрана пыталась помешать злоумышленнику, но угрозами тот заставил сотрудников сдаться и пропустить его.
Алвес написал заявление об угоне в полицию. Медиа не уточняют марку машины.
- Защитник перешел в «Сан-Паулу» летом 2019 года из «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Алвес – самый титулованный футболист в истории: у него 40 трофеев.
- Кроме «Сан-Паулу» и «ПСЖ», он выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону» и «Ювентус».
Покорение этой красотки далось Дани Алвесу сложнее любого футбольного турнира. Но приз того стоил