Васко да Гама
    -
    23:00
    10.10.20
    Сан-Януарио
    Фламенго
      Чемпионат Бразилии • Тур 15
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      Онлайн
      Васко да Гама - Фламенго
      Чемпионат Бразилии - 10 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Васко да Гама – Фламенго на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ramon Рамон или Domènec Torrent? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Васко да Гама и Фламенго и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Васко да Гама и Фламенго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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