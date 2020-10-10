Онлайн

Васко да Гама - Фламенго

Чемпионат Бразилии - 10 октября 2020

Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Васко да Гама – Фламенго на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ramon Рамон или Domènec Torrent? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Васко да Гама и Фламенго и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Васко да Гама и Фламенго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

