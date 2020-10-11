Коритиба
    -
    1:00
    11.10.20
    Куто Перейра
    Fortaleza
      Чемпионат Бразилии • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Коритиба - Fortaleza
      Чемпионат Бразилии - 11 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Коритиба – Fortaleza на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жоржиньо или Рожерио Сени? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коритиба и Fortaleza и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коритиба и Fortaleza, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет