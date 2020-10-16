Фламенго
    -
    2:00
    16.10.20
    Маракана
    Red Bull Bragantino
      Чемпионат Бразилии • Тур 16
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Фламенго - Red Bull Bragantino
      Чемпионат Бразилии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Фламенго – Red Bull Bragantino на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Domènec Torrent или Mauricio Barbieri? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фламенго и Red Bull Bragantino и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фламенго и Red Bull Bragantino, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет