Васко да Гама
    -
    3:00
    11.09.20
    Сан-Януарио
    Гояненсе
      Чемпионат Бразилии • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Васко да Гама - Гояненсе
      Чемпионат Бразилии - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Васко да Гама – Гояненсе на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ramon Рамон или Вагнер Мансини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Васко да Гама и Гояненсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Васко да Гама и Гояненсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет