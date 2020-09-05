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Фламенго - Fortaleza

Чемпионат Бразилии - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Фламенго – Fortaleza на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Domènec Torrent или Рожерио Сени? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фламенго и Fortaleza и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фламенго и Fortaleza, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

