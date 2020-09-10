Флуминенсе
    -
    3:30
    10.09.20
    Маракана
    Фламенго
      Чемпионат Бразилии • Тур 9
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      Онлайн
      Флуминенсе - Фламенго
      Чемпионат Бразилии - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Флуминенсе – Фламенго на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Одаир Хельманн или Domènec Torrent? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Флуминенсе и Фламенго и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Флуминенсе и Фламенго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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