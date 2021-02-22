Палмейрас
    -
    0:00
    23.02.21
    Allianz Parque
    Гояненсе
      Чемпионат Бразилии • Тур 37
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      Палмейрас - Гояненсе

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Палмейрас – Гояненсе на Eurosport.ru! 23 февраля 2021 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абель или Marcelo Cabo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Палмейрас и Гояненсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Палмейрас и Гояненсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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