Сан-Паулу - Фламенго

Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Сан-Паулу – Фламенго на Eurosport.ru! 26 февраля 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Marcos Vizolli или Рожерио Сени? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Паулу и Фламенго и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сан-Паулу и Фламенго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

