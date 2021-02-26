Эспорте Клубе Баия - Сантос

Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Эспорте Клубе Баия – Сантос на Eurosport.ru! 26 февраля 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Dado Cavalcanti или Цуца? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспорте Клубе Баия и Сантос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эспорте Клубе Баия и Сантос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

