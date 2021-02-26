Эспорте Клубе Баия
    -
    3:30
    26.02.21
    Фонте-Нова
    Сантос
      Чемпионат Бразилии • Тур 38
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      Эспорте Клубе Баия - Сантос

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Эспорте Клубе Баия – Сантос на Eurosport.ru! 26 февраля 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dado Cavalcanti или Цуца? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспорте Клубе Баия и Сантос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспорте Клубе Баия и Сантос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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