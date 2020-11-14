Спорт
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    22:30
    14.11.20
    Илья де Ретиро
    Васко да Гама
      Чемпионат Бразилии • Тур 21
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      Спорт - Васко да Гама

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Спорт – Васко да Гама на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jair Ventura или Са Пинто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спорт и Васко да Гама и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спорт и Васко да Гама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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