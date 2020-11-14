Fortaleza
    -
    1:00
    15.11.20
    Кастелао
    Сан-Паулу
      Чемпионат Бразилии • Тур 21
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      Перед матчем

      Fortaleza - Сан-Паулу

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Fortaleza – Сан-Паулу на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marconne Montenegro или Fernando Diniz? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Fortaleza и Сан-Паулу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Fortaleza и Сан-Паулу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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