Сантос
    -
    22:30
    14.11.20
    Вила Бельмиро
    Интернасьонал
      Чемпионат Бразилии • Тур 21
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      Сантос - Интернасьонал

      Футбол, Чемпионат Бразилии. Следите за матчем Сантос – Интернасьонал на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Цуца или Abel Braga? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сантос и Интернасьонал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сантос и Интернасьонал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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