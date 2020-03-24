Жена экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано рассказала о нападках, с которыми она сталкивается из-за цвета кожи мужа.

«Много ли слышу насмешек из-за темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. Очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей», – написала девушка в сториз инстаграма.

Адриано играл за красно-белых с 2017 по 2019 год.

Сейчас Луис выступает за «Палмейрас». В прошлом сезоне он забил шесть мячей за 13 матчей.

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