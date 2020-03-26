Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро будет преобразован в полевой госпиталь для заболевших коронавирусом.

По информации CNN, на домашнем стадионе «Фламенго» уже проводятся необходимые работы по переоборудованию. Также временные госпитали развернут на стадионах «Коринтианса», «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Сантоса» – клубы сами выразили такое желание.

«Маракана» вмещает 78 тысяч человек: стадион принимал такие крупные ивенты, как финал ЧМ-2014 и Олимпиаду-2016.

Розыгрыш чемпионата Бразилии был приостановлен после акции протеста «Гремио» – футболисты вышли на поле в медицинских масках.

В Бразилии зафиксировано более 1500 случаев заражения COVID-19 и 25 смертей.

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