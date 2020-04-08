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Жена бразильского футболиста рекламирует нижнее белье. Он влюбился в ее улыбку
Карина Флорес с детства участвует в конкурсах красоты.
Слышали про футболиста Хадсона Сантоса? А он существует. Парню 31 год, и он никогда не покидал чемпионат Бразилии: полузащитник выступал за «Сантос», «Флуминенсе», «Сан-Паоло» и другие клубы.
В 2019-м Хадсон женился, и вот тут ему уже повезло – избранницей футболиста стала Карина Флорес. «У Карины самая красивая улыбка в мире и самое большое сердце, которое я когда-либо встречал», – гордится Сантос.
Девушка с 12 лет участвует в конкурсах красоты, а в 16 впервые появилась в модных бразильских журналах. Сейчас Карина специализируется на рекламе купальников и нижнего белья. Вот шикарный пример.
А вот другие фото Карины – не такие горячие, но не менее красивые.
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