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22-летний бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии

22-летний бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Точные причины смерти Тьяго Кортеса пока не установлены.

Трагически погиб защитник бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес.

Пресс-служба клуба сообщает, что 22-летний футболист плохо почувствовал себя на процедурах физиотерапии и скончался. Точные причины смерти пока не установлены.

«Я был ошеломлен. Утром Тьяго говорил с нами о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не очень долго, но было видно, что он отличный парень. Ничего не усложнял, упорно работал и ходил в церковь. Мы все опечалены», – цитирует Globo Esporte президента «Гуарани» Тато Морейру.

  • Футболист восстанавливался после травмы колена.
  • «Гуарани» играет во втором бразильском дивизионе.

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