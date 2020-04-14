22-летний бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии
Точные причины смерти Тьяго Кортеса пока не установлены.
Трагически погиб защитник бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес.
Пресс-служба клуба сообщает, что 22-летний футболист плохо почувствовал себя на процедурах физиотерапии и скончался. Точные причины смерти пока не установлены.
«Я был ошеломлен. Утром Тьяго говорил с нами о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не очень долго, но было видно, что он отличный парень. Ничего не усложнял, упорно работал и ходил в церковь. Мы все опечалены», – цитирует Globo Esporte президента «Гуарани» Тато Морейру.
- Футболист восстанавливался после травмы колена.
- «Гуарани» играет во втором бразильском дивизионе.
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