22-летний бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии

Трагически погиб защитник бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес.

Пресс-служба клуба сообщает, что 22-летний футболист плохо почувствовал себя на процедурах физиотерапии и скончался. Точные причины смерти пока не установлены.

«Я был ошеломлен. Утром Тьяго говорил с нами о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не очень долго, но было видно, что он отличный парень. Ничего не усложнял, упорно работал и ходил в церковь. Мы все опечалены», – цитирует Globo Esporte президента «Гуарани» Тато Морейру.

Футболист восстанавливался после травмы колена.

«Гуарани» играет во втором бразильском дивизионе.

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