Бразильская модель и просто прекрасная девушка Барбара Стударт болеет за один из популярнейших клубов страны – «Фламенго».

Вот такие фотографии можно найти в ее инстаграме – леди поддерживает «стервятников» по-настоящему страстно.

К слову, одно из прозвищ «Фламенго» переводится как «Самые желанные в Бразилии». А теперь полюбуйся на инстаграм Барбары – и поймешь, почему это прозвище подходит и ей тоже.

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