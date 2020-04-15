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Бразильская модель болеет за «Фламенго». Ты размякнешь от ее красоты

Бразильская модель болеет за «Фламенго». Ты размякнешь от ее красоты
Eurosport

10 мин. назад

Барбара Стударт поражает воображение.

Бразильская модель и просто прекрасная девушка Барбара Стударт болеет за один из популярнейших клубов страны – «Фламенго».

Вот такие фотографии можно найти в ее инстаграме – леди поддерживает «стервятников» по-настоящему страстно.

К слову, одно из прозвищ «Фламенго» переводится как «Самые желанные в Бразилии». А теперь полюбуйся на инстаграм Барбары – и поймешь, почему это прозвище подходит и ей тоже.

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