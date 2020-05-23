Сын Пеле был стритрейсером, спровоцировал убийство и отмывал наркоденьги. Ему дали 33 года

Эдиньо – падший принц в семье Короля футбола.

Пеле приехал в Нью-Йорк в 1975 году. 34-летний бразилец попрощался с «Сантосом», ушел из сборной и уже восемь месяцев не тренировался. Но «Космос» все равно уговорил Короля подписать контракт на три года и сделал его самым высокооплачиваемым атлетом мира с гонораром в 2,8 млн долларов в сезон. Босс «Космоса» Клайв Той заманивал легенду в Нью-Йорк несколько лет, а последние месяцы перед подписанием летал за ним по миру и умолял сыграть за его клуб. Пеле был единственным игроком в соккер, которого знали более или менее все американцы. Подписать контракт с Пеле – значило заполучить саму суть футбола, его дух и смысл. На пресс-конференцию в честь заключения сделки набилось так много журналистов, что один репортер упал в обморок от духоты.

Семье Короля предоставили апартаменты на перекрестке 54-й улицы и Второй авеню на Манхэттене. С видом на Ист-Ривер, Центральный парк и в 20 минутах пешком от Таймс-сквер. Каждый вдох Пеле был поводом для статьи, каждый матч – событием. «Космос» за три года трижды обновил рекорд посещаемости. Чеки, которые подписывал Пеле в ресторанах, часто не обналичивали – автограф стоил дороже, чем шикарный обед Короля. За этой роскошью наблюдал сын Пеле Эдсон. Мальчику было пять лет, но парнишка уже понял о мире две важные истины: он мгновенно получает почти все, что захочет, а все остальное уже принадлежит отцу.

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После трех шикарных лет в Штатах Пеле с семьей вернулся в Бразилию. Король безумно гордился, что обеспеченная жизнь его детей так отличается от нищей юности самого Пеле. Эдсон обрадовал папку: взял прозвище Эдиньо и тоже стал футболистом. Карьера всемогущего отца мотивировала парня. Рядом с такой величиной, как Пеле, любой будет чувствовать себя муравьем. А если единственная заметная вещь, которую ты сделал, – родился в семье кумира планеты, тебе захочется доказать, что ты существуешь, ты тоже заметный и что-то значишь. Любым способом. Быстро выяснилось, что в отличие от отца, которого подгоняло пустое брюхо, нападающий из Эдиньо слабый – медлительный, ленивый, эгоистичный. Поэтому он перешел на позицию вратаря.

Эдсон с отцом Пеле Фото: Getty Images

Карьера Эдиньо уложилась в девять лет и четыре клуба: «Сантос», «Португеза Сантиста», «Сан-Каэтано» и «Понте-Прета». Его самое большое достижение – второе место в составе «Сантоса» в бразильской Серии А-1995. В 29 лет Эдсон завершил карьеру. Парень уже давно понял: достижения отца не повторить даже близко, поэтому желание отличиться нашло новое русло: Эдиньо превратился в стритрейсера.

В Бразилии уличные гонки называют пегасами или рахами. Национальный дорожный кодекс страны запретил стритрейсинг и любые похожие неофициальные ивенты. Для этого специально разработали общественную программу Crime Stoppers, которая позволяет людям анонимно рассказывать о преступниках – в том числе подпольных гонщиках. Для проверки инфы полиция посылает агентов в штатском, а после подтверждения доноса закрывает улицы и срывает гонку. За незаконные соревнования водителей лишают прав, отбирают машины, выставляют штрафы и могут дать срок от полугода до двух лет.

В 1992-м Эдиньо вписался в одну из таких гонок. Вратарь мчался по улицам Сантоса, опережая соперника. В какой-то момент сын Пеле подрезал конкурента, тот вылетел на встречку и на полном ходу снес мотоциклиста. Мужчина погиб на месте. Следствие и суд растянулись на пять лет. Топовые адвокаты Пеле всячески разваливали дело, и в 1999-м году Эдиньо получил минимальный приговор: кроме штрафов и лишения прав ему дали полгода тюрьмы. Из-за срока Эдиньо завершил карьеру и сделался тренером вратарей в «Сантосе» и скаутом.

Эдсон не мог позволить себе вседозволенность и роскошь, которые окружали в детстве, на зарплату коуча. Деньги у богатого отца бывший кипер не брал из гордости. Зато друзья свели с людьми, у которых есть богатства и возможности заработать.

Эдиньо на тренировке «Сантоса» Фото: Getty Images

В 2005-м полиция проводила масштабную операцию по уничтожению наркотрафика в Рио. Копы арестовали 51 человека, среди которых оказался и Эдиньо. Бывший кипер тут же признался, что у него наркозависимость, но связи с мафией отрицал. Его продержали в тюрьме полгода. По словам адвокатов, против их подзащитного были только косвенные улики, поэтому в декабре того же года Эдсона выпустили. Но следователи продолжили дело, и Эдиньо еще девять лет доказывал невиновность.

Но в 2014-м сын Короля проиграл. Прокуратура доказала: в качестве скаута он использовал имя Пеле, чтобы придать законный вид отмыванию денег наркомафии. Привлечение инвесторов в сделки по игрокам – распространенная практика, особенно в Бразилии и Аргентине. Ситуация такова, что рынок диктует слишком высокие цены даже на некачественных игроков, поэтому многие клубы не имеют возможности оплачивать трансферы. Они привлекают спонсоров, которые дают деньги на переход, а в некоторых случаях оплачивают дорожные расходы, проживание, платят часть зарплаты. Взамен инвестор забирает долю прав на игрока и в будущем получает процент от последующих переходов футболиста. Чаще всего эти деньги входят в комиссионные агента, который позднее переводит необходимую сумму инвестору. Инвестором в ситуации с Эдиньо выступал один из крупнейших драгдилеров Бразилии Налдиньо.

Наркотики и оружие, найденные в машине одного из друзей Эдиньо в 2005 году Фото: Getty Images

Наркобарон контролирует большую часть веществ, ввозимых через юго-восток Бразилии. В том числе поставки кокаина в фавелы Рио-де-Жанейро. К тому моменту он уже пять лет скрывался от полиции. Банда базировалась в Сантосе, где Эдиньо работал тренером. Прокуроры заявили, что он играл роль связующего звена между вооруженной и финансовой частями картеля. Суд заслушал записи одного телефонного разговора, в котором Налдиньо и Эдиньо обсуждали открытие нового бизнеса. Бывший футболист, по-видимому, сказал, что взамен на деньги босса банды он предоставит имя, намекая на отца.

«Ребенок известных родителей изначально обречен на психологические проблемы. Видя, что его родителей уважают, почитают, любят, он начинает и себя считать каким-то особенным, становится требовательным, капризным, ждет от жизни большего, чем может получить. Он не привык полагаться на себя, у него, как правило, завышенная, неустойчивая самооценка. Поэтому и случаются трагедии. Не справившись с психологической нагрузкой, человек пытается уйти от реальности либо в разгульный образ жизни, либо в пьянство, наркоманию, иногда такие вещи доводят и до самоубийства», – считает профессор и психотерапевт Александр Полеев.

Пеле дает показания на судебном заседании Эдиньо Фото: Getty Images

Сына Пеле приговорили к 33 годам тюрьмы. В 2017-м Эдсон добился сокращения срока до 13 лет. Пытаясь выйти из тени отца, Эдиньо все равно пользовался его статусом в погоне за лучшей долей. Но вместо обретенного счастья и гармонии бывший вратарь уничтожил свою жизнь.

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