Бывший вратарь умер в 26 лет от сердечного приступа

Виллиан Круз
Фото: From Official Website
Трагический случай произошел в Бразилии.
Бывший вратарь бразильского клуба «АБС» Виллиан Круз умер в 26-летнем возрасте из-за сердечного приступа.
«Правление клуба от имени директоров, советников, игроков и болельщиков выражает соболезнования по поводу смерти экс-вратаря клуба Виллиана Круза. Он был частью команды с 2011-го по 2016 год. Выражаем самое искреннее сочувствие семье и друзьям в этот момент боли и грусти», – говорится в официальном обращении клуба.
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- Круз завершил профессиональную карьеру в 2019 году.
- После футбола он жил в Сан-Паулу, работая парикмахером и моделью.
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