Экс-игрок сборной Бразилии рухнул на машине с 200-метровой высоты и выжил

Ничего не сломал, отделался ссадинами и царапинами.

Полузащитник бразильского «Крузейро» Энрике попал в госпиталь.

В пятницу, 26 июня, около 18:00 35-летний футболист вылетел на автомобиле Land Rover с высоты в 200 метров в государственном парке Рола-Моза муниципалитета Брумадиньо.

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Рухнувший внедорожник оперативно обнаружили спасатели, на помощь бросилась команда из 16 человек.

«Это место считается чрезвычайно труднодоступным, – заявил командир пожарной бригады Тьяго Коста. – Машина несколько раз перевернулась и остановилась в канаве. Это было невероятно сложная работа из-за проблем с доступом, которая также осложнялась плохой видимостью из-за ночного времени суток».

Энрике серьезно не пострадал и отделался лишь ссадинами и царапинами. Согласно отчету военной полиции Белу-Оризонте, футболист в момент изъятия из автомобиля находился в дезориентированном и растерянном состоянии, из-за чего спасатели не получили подробной информации о причинах аварии.

Устройство внедорожника могло стать одним из факторов того, что 35-летний игрок не получил тяжелых повреждений. Сам Land Rover позднее рухнул на глубину в 300 метров, спасательные службы пока не вытянули его наверх.

Пресс-служба «Крузейро» выпустила заявление, в котором сообщила о стабильном состоянии Энрике. Он останется в больнице на период от 24 до 48 часов, обследование не выявило у полузащитника никаких ортопедических или неврологических повреждений. Об этом сообщил Globo Esporte.

Энрике выступает за «Крузейро» с 2013 года, но в этом сезоне ушел в аренду во «Флуминенсе». В чемпионате Бразилии-2020 полузащитник провел семь матчей.

Игрок дважды получал вызов в сборную Бразилии – в 2011-м при Мано Менезесе и в 2017-м при Тите, но не сыграл ни одной встречи за национальную команду.

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