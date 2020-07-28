Екатерина Дорожко и чемпион России-2017 поженились в ноябре прошлого года.

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано расстался с российской женой Екатериной Дорожко.

Бразильский нападающий познакомился с Катей во время пребывания в России. Адриано защищал цвета столичного клуба в 2017-2019 гг. Минувшим летом игрок вернулся на родину и подписал контракт с «Палмейрасом». Вместе с футболистом в Бразилию переехала и его возлюбленная. В ноябре прошлого года пара сочеталась браком и обвенчалась. Свадьба прошла в Сан-Паулу.

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В воскресенье Адриано забил мяч в чемпионате штата Сан-Паулу и отпраздновал его, показав букву «L». По информации R7.com, этот жест футболиста был обращен его новой пассии – 27-летней бразильской модели Луме Симонш. Ранее Адриано удалил все совместные фотографии с Дорожко из аккаунта в инстаграме.

Адриано состоит в отношениях с Симонш уже более четырех месяцев. Модель посещает домашние матчи «Палмейраса» и отмечает нападающего в инстасторис.

Адриано принял непосредственное участие в чемпионстве «Спартака», которое красно-белые оформили в 2017 году.

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