Globo Esporte сообщает, что 28-летний Винисиус Корсини напал на Хосе Данилсона Алвеса де Оливейру 16 сентября. Он подошел к президенту и в ходе конфликта нанес ему несколько ударов ножом. Оливейру доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Ему было 58 лет.