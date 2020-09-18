Бразильский футболист подозревается в убийстве президента своего бывшего клуба «Насиональ де Роландия».
Globo Esporte сообщает, что 28-летний Винисиус Корсини напал на Хосе Данилсона Алвеса де Оливейру 16 сентября. Он подошел к президенту и в ходе конфликта нанес ему несколько ударов ножом. Оливейру доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Ему было 58 лет.
Корсини после совершения преступления попытался скрыться, но очевидцы задержали его до прибытия полиции.
- «Насиональ де Роландия» готовится к дебюту в бразильской Серии D.
(Фото: официальный сайт «Насионаля»).