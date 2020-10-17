10 октября «Сантос» объявил о подписании контракта с Робиньо, и это казалось удачей. Клуб получил качественного футболиста за небольшую сумму: из-за финансовых проблем родной команды ее воспитанник согласился получать всего 270 долларов в месяц. Но не прошло и недели, как соглашение было расторгнуто, хотя на экс-звезду «Реала» и «Сити» рассчитывали, как на спасителя.

Что произошло

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Подписание игрока возмутило спонсора «Сантоса» – ортодонтическую компанию Orthopride. Ее насторожило, что за клуб будет выступать футболист, замешанный в изнасиловании.

В 2013-м в ночном клубе Милана Робиньо с друзьями якобы надругались над 22-летней албанской официанткой. В 2017 году итальянский суд признал футболиста виновным и приговорил к 9 месяцам тюрьмы. К тому времени Робиньо предусмотрительно переехал в Бразилию, которая не имеет договора с Италией о выдаче уголовных преступников. Как и Турция, куда форвард перебрался в 2018-м. Эти обстоятельства помогли Робиньо избежать реального срока.

Но трудоустроиться оказалось намного сложнее, чем рассчитывал игрок. «Мы расторгаем контракт с «Сантосом» из уважения к женщинам. Мы восхищаемся историей и традициями клуба. О трансфере Робиньо мы узнали в конце недели через соцсети. Мы регулярно финансируем спортивные проекты, но не можем перешагнуть через этику, наши ценности и уважение между людьми», – говорится в заявлении Orthopride.

Робиньо Фото: Twitter

«Сантос», испытывающий серьезные финансовые проблемы, решил не рисковать и аннулировал договор со скандальным игроком. Клуб до сих пор не выплатил зарплаты команде и в этом сезоне усилился пятью свободными агентами и одной арендой.

В 2017-м Робиньо обжаловал решение суда, и окончательного вердикта нет до сих пор. В настоящее время суд рассматривает апелляции всех обвиняемых, что может затянуть процесс на годы.

С 2015 года 36-летний бразилец выступил за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Истанбул Башакшехир», «Сивасспор» и «Гуанчжоу Эвергранд».

До инцидента с судом Робиньо был звездой «Реала», «Милана» и «Сити».

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