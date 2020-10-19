Матч 17-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтианс» и «Фламенго» обернулся личной трагедией для 27-летнего защитника гостей Густаво Энрике. В конце первого тайма он пошел в стык, который привел к травме яичка.
Футболист самостоятельно покинул поле на 39-й минуте – на его шортах виднелись пятна крови, а сам Густаво рыдал и закрывал лицо футболкой.
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В официальном пресс-релизе «Фламенго» уточнил, что защитник повредил правое яичко. Ему предстоит углубленное обследование.
- «Фламенго» разорвал «Коринтианс» 5:1 и идет вторым в таблице, лишь по дополнительным показателям уступая «Интернасьоналю».
- Для Энрике это был девятый матч в сезоне, в них он забил один мяч.
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