Матч 17-го тура чемпионата Бразилии между «Коринтианс» и «Фламенго» обернулся личной трагедией для 27-летнего защитника гостей Густаво Энрике. В конце первого тайма он пошел в стык, который привел к травме яичка.

Футболист самостоятельно покинул поле на 39-й минуте – на его шортах виднелись пятна крови, а сам Густаво рыдал и закрывал лицо футболкой.

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В официальном пресс-релизе «Фламенго» уточнил, что защитник повредил правое яичко. Ему предстоит углубленное обследование.

«Фламенго» разорвал «Коринтианс» 5:1 и идет вторым в таблице, лишь по дополнительным показателям уступая «Интернасьоналю».

Для Энрике это был девятый матч в сезоне, в них он забил один мяч.

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