В 4-м дивизионе Бразилии одна из команд забила прекрасный гол – в основном благодаря действиям двоих игроков.
Один из них отобрал мяч на своей половине поля и пошел в дриблинг – поочередно под выкрики удивленных комментаторов он обыграл четырех соперников. Затем его партнер на противоходе обошел троих и отдал передачу. После паса вразрез и прострела форварду осталось лишь подставить ногу.
Чемпионат Бразилии
Игрок «Фламенго» повредил яичко и покинул поле с пятнами крови на шортах
- К сожалению, мы не нашли, что это за команды и как они сыграли, но делали они это точно очень красиво.
Чемпионат Бразилии
Робиньо вернулся спасти «Сантос». Но вылетел через 6 дней и сделал только хуже
Чемпионат Бразилии
В Бразилии футболист зарезал президента клуба