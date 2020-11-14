Один из них отобрал мяч на своей половине поля и пошел в дриблинг – поочередно под выкрики удивленных комментаторов он обыграл четырех соперников. Затем его партнер на противоходе обошел троих и отдал передачу. После паса вразрез и прострела форварду осталось лишь подставить ногу.