В 4-м дивизионе Бразилии одна из команд забила прекрасный гол – в основном благодаря действиям двоих игроков.

Один из них отобрал мяч на своей половине поля и пошел в дриблинг – поочередно под выкрики удивленных комментаторов он обыграл четырех соперников. Затем его партнер на противоходе обошел троих и отдал передачу. После паса вразрез и прострела форварду осталось лишь подставить ногу.

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  • К сожалению, мы не нашли, что это за команды и как они сыграли, но делали они это точно очень красиво.

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