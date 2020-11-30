Матч между женскими футбольными командами «Интернасьонал» и «Бразил де Фарропилья» был прерван на несколько минут из-за выбежавшей на поле собаки.
Пес выскочил на газон в начале второго тайма. Сперва он пытался отнять мяч у футболисток, а затем стал носиться по всему полю. Игроки продолжали матч, несмотря на появление животного. В итоге собака едва не нанесла травму одной из футболисток, сбив ее с ног на высокой скорости.
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Футболистка некоторое время полежала на газоне, держась за ногу, но продолжила игру. Собаку же поймали и выпроводили за пределы поля.
- Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу «Интернасьонала».
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