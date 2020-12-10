Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда бразилец и еще пять человек занялись сексом с девушкой из Албании в ночном клубе. Она находилась в состоянии алкогольного опьянение, ей исполнялось 23 года.

В октябре Робиньо дал интервью, в котором заявил, что не насиловал девушку, а сексуальный контакт между ними произошел по обоюдному согласию: «Она подошла ко мне, и контакт произошел по желанию обеих сторон. Мы находились там несколько минут, трогали друг друга. А потом я уехал домой. Мои друзья сказали мне, что с согласия девушки они остались с ней, занимались с ней сексом, потому что она этого хотела. И что они вышли из этого клуба вместе с ней и пошли в другой клуб».