Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо не смог обжаловать обвинительный приговор об изнасиловании.
Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда бразилец и еще пять человек занялись сексом с девушкой из Албании в ночном клубе. Она находилась в состоянии алкогольного опьянение, ей исполнялось 23 года.
В ноябре 2017 года итальянский суд приговорил бразильца к 9 годам тюремного заключения. Футболист и его адвокаты сразу же попытались обжаловать приговор.
Как пишет UOL, итальянский апелляционный суд рассмотрел заявление Робиньо и оставил вынесенное ранее решение в силе. Однако сторона футболиста подаст кассационную жалобу.
В октябре Робиньо дал интервью, в котором заявил, что не насиловал девушку, а сексуальный контакт между ними произошел по обоюдному согласию: «Она подошла ко мне, и контакт произошел по желанию обеих сторон. Мы находились там несколько минут, трогали друг друга. А потом я уехал домой. Мои друзья сказали мне, что с согласия девушки они остались с ней, занимались с ней сексом, потому что она этого хотела. И что они вышли из этого клуба вместе с ней и пошли в другой клуб».
- 10 октября «Сантос» подписал контракт с Робиньо, но после разорвал из-за недовольства фанатов.
- Футболист, когда-то считавшийся наследником Пеле, провел 100 матчей за сборную Бразилии и забил 28 мячей. Последняя игра за сборную состоялась в 2017 году.