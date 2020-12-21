В бразильском футболе появился первый профессиональный игрок-трансгендер.
21-летняя Шейла де Соуза будет выступать за команду «Деспортива Люсака». Она вошла в состав в июне, но дебютирует только в конце октября в товарищеском матче. Социальная сеть клуба представила нового игрока словами, что с ее приходом наступает время для усиления женского футбола.
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Об этом сообщает Esporte Interativo.
- «Депортива» становилась чемпионом штата Баия в 2017 году.
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