21-летняя Шейла де Соуза будет выступать за команду «Деспортива Люсака». Она вошла в состав в июне, но дебютирует только в конце октября в товарищеском матче. Социальная сеть клуба представила нового игрока словами, что с ее приходом наступает время для усиления женского футбола.