В бразильском футболе появился первый профессиональный игрок-трансгендер.

21-летняя Шейла де Соуза будет выступать за команду «Деспортива Люсака». Она вошла в состав в июне, но дебютирует только в конце октября в товарищеском матче. Социальная сеть клуба представила нового игрока словами, что с ее приходом наступает время для усиления женского футбола.

Чемпионат Бразилии
Робиньо провалил апелляцию на приговор об изнасиловании. Но будет новая попытка
10/12/2020 В 22:46

Об этом сообщает Esporte Interativo.

  • «Депортива» становилась чемпионом штата Баия в 2017 году.

Велосипедистка-трансгендер Рэйчел Маккиннон разразилась гневным постом в адрес соперницы

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат Бразилии
Собака сбила с ног футболистку во время матча в Бразилии
30/11/2020 В 07:22
Чемпионат Бразилии
2 игрока из 4-й бразильской лиги обыграли 7 соперников и организовали гениальный гол
14/11/2020 В 16:52