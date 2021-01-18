На 26-й минуте он вышел на поле, на 30-й получил желтую карточку, на 31-й забил, а на 32-й удалился, так как праздновал гол без футболки. Мяч в ворота «Итуано» стал победным и вернул «Вила Нову» в Серию B чемпионата Бразилии.