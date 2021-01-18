Эмануэль Бьянкуччи, двоюродный брат капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, выдал незабываемые шесть минут в матче «Вила Новы».
На 26-й минуте он вышел на поле, на 30-й получил желтую карточку, на 31-й забил, а на 32-й удалился, так как праздновал гол без футболки. Мяч в ворота «Итуано» стал победным и вернул «Вила Нову» в Серию B чемпионата Бразилии.
Чемпионат Бразилии
Первая футболистка-трансгендер дебютирует в профи-лиге Бразилии
- Бьянкуччи 32 года, он играет за «Вила Нову» с 2020 года. Он перешел в бразильский клуб из «Ньюэллс Олд Бойз».
- Кузен Лео поиграл и в Европе – в Германии, Испании и Нидерландах.
Чемпионат Бразилии
Робиньо провалил апелляцию на приговор об изнасиловании. Но будет новая попытка
Чемпионат Бразилии
Собака сбила с ног футболистку во время матча в Бразилии