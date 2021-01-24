Президент и четыре бразильских футболиста клуба «Пальмас» погибли в авиакатастрофе, когда летели в Гояну на матч турнира Копа Верде против команды «Вила-Нова». Пилот самолета также погиб при крушении.

Авария произошла в 8 часов утра по местному времени вскоре после взлета из частного аэропорта в Порто-Насьональ. Погибли президент Лукас Мейра, футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, а также пилот, известный как «командир Вагнер», сообщает клуб четвертого дивизиона Бразилии в инстаграме.

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«Вила-Нова», с которым должен был играть «Пальмас», поддержал клуб после трагедии и сообщил о готовности предоставить помощь в случае необходимости. Также поддержку выразили в «Шапекоэнсе», команде, чей состав почти полностью разбился несколько лет назад. Подключились и крупные клубы, такие как «Фламенго» и «Сан-Пауло».

«С глубокой печалью мы получили известие о крушении самолета, в котором находились спортсмены и президент «Пальмас». К сожалению, мы знаем, на что похож момент непреодолимой боли от невосполнимых потерь, и мы хотели бы, чтобы никто не чувствовал того же», – гласит заявление «Шапекоэнсе».

Клуб «Пальмас» выступает в бразильской Серии D.

Команда «Шапекоэнсе» разбилась в ноябре 2016 года. На борту самолета было 77 человек.

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