«Шапекоэнсе» выиграл второй дивизизон чемпионата Бразилии, получив возможность пробить пенальти на 98-й минуте. Все решила разница забитых-пропущенных мячей.
«Шапеко» шел вровень с «Америкой Минейро» – обладатель титула мог определиться по дополнительным показателям. «Шапекоэнсе» был нужен один мяч для чемпионства, и только на 98-й минуте судья назначил пенальти в ворота соперника, «Конфьянсы». Ансельмо Рамон реализовал 11-метровый.
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