«Шапеко» шел вровень с «Америкой Минейро» – обладатель титула мог определиться по дополнительным показателям. «Шапекоэнсе» был нужен один мяч для чемпионства, и только на 98-й минуте судья назначил пенальти в ворота соперника, «Конфьянсы». Ансельмо Рамон реализовал 11-метровый.