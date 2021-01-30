«Шапекоэнсе» выиграл второй дивизизон чемпионата Бразилии, получив возможность пробить пенальти на 98-й минуте. Все решила разница забитых-пропущенных мячей.

«Шапеко» шел вровень с «Америкой Минейро» – обладатель титула мог определиться по дополнительным показателям. «Шапекоэнсе» был нужен один мяч для чемпионства, и только на 98-й минуте судья назначил пенальти в ворота соперника, «Конфьянсы». Ансельмо Рамон реализовал 11-метровый.

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  • Чемпион и серебряный призер финишировали с 73 очками.
  • В 2016 году «Шапекоэнсе» разбился в авиакатастрофе. Погибла большая часть команды и тренерский штаб.

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